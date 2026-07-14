ZH: spari a Regensdorf, arrestato un uomo

Keystone-SDA

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La polizia cantonale di Zurigo ha arrestato un uomo che questa mattina presto ha sparato diversi colpi a Regensdorf. Nessuno è rimasto ferito.

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(Keystone-ATS) L’operazione è conclusa, ha detto una portavoce a Keystone-ATS. L’allerta era scattata attorno alle 4:15, quando abitanti del posto avevano sentito degli spari. Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute con un grande dispiegamento, udendo a loro volta i colpi.

Gli agenti avevano localizzato l’appartamento del presunto sparatore e avevano brevemente potuto comunicare con lui. In seguito il contatto era però stato perso. Qualche tempo dopo sono scattate le manette. Sul posto erano presenti anche dei mediatori specializzati.

Il movente e le circostanze esatte dell’episodio non sono al momento chiare.