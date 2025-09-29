The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

ZH: sub polizia muore in azione nella Limmat presso Dietikon

Keystone-SDA

Un sommozzatore della polizia cantonale zurighese 44enne è morto ieri pomeriggio dopo essersi trovato in difficoltà nel corso di un'azione di ricerca nella Limmat, presso la diga davanti alla centrale elettrica a Dietikon (ZH).

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il malcapitato è stato recuperato ormai privo di vita da altri sommozzatori della polizia, hanno comunicato oggi le forze dell’ordine cantonali, precisando che le esatte cause dell’incidente non sono state ancora chiarite e sono oggetto di indagini della procura.

Per gli agenti in servizio è stata mobilitata una squadra di assistenza psicologica. Il comandante Marius Weyermann ha visitato il personale operativo in servizio sul luogo dell’incidente e ha informato la famiglia del defunto. “Siamo profondamente addolorati come corpo e siamo in lutto con i parenti e gli amici del nostro compagno deceduto”, ha dichiarato citato nel comunicato. L’ultima volta che un membro della polizia cantonale è deceduto in servizio è stato nel 1979.

Ieri, poco dopo le 13.00, un passante ha segnalato alla centrale operativa della polizia di aver visto una persona in acqua nel canale davanti alla centrale elettrica di Dietikon. La persona ha chiesto aiuto e poi si è inabissata. Le squadre di soccorso della polizia, dei vigili del fuoco e del servizio ambulanze sono state immediatamente mobilitate, continua la nota.

In seguito a un’ulteriore segnalazione di una persona avvistata all’altezza di Oetwil, i servizi di emergenza si sono posizionati presso i ponti sulla Limmat. Due elicotteri hanno perlustrato il tratto di fiume dall’alto, mentre imbarcazioni sono state impiegate in acqua.

In accordo con l’azienda elettrica del cantone di Zurigo, che gestisce la centrale di Dietikon, è stato deciso di immergersi per cercare la persona che si era inabissata nel canale a monte della diga. Nel corso dell’azione si è verificato l’incidente mortale.

Fino a ieri sera l’operazione di ricerca relativa alla persona dispersa è stata infruttuosa.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR