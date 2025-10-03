The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
ZH: tribunale amministrativo dà ragione ad attivisti per il clima

Keystone-SDA

Sconfitta per la polizia cantonale zurighese: non può addebitare a un gruppo di attivisti i costi per la rimozione e il trasporto di adesivi durante un'azione nel 2023. Il tribunale amministrativo ha infatti concluso che l'imposizione delle spese non è legale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Per addebitare i costi agli attivisti manca “una base giuridica sufficiente”, ha affermato il Tribunale amministrativo zurighese nella sentenza pubblicata oggi.

La formulazione della legge è “molto aperta”. Inoltre, nell’ordinanza mancano le basi di calcolo. Secondo la sentenza, le persone che provocano un intervento della polizia non possono quindi prevedere quali costi causeranno.

Nel marzo 2024, gli elettori zurighesi hanno approvato un controprogetto all'”iniziativa anti facinorosi” (Anti-Chaoten-Initiative) dell’UDC. Questa prevede che i responsabili di un intervento straordinario della polizia debbano pagare il conto. Tuttavia, l’azione per il clima in questione si è svolta molto tempo prima, nel giugno 2023.

Uscita autostradale bloccata

Il 19 giugno 2023, un attivista per il clima aveva bloccato insieme ad altri tre compagni l’uscita autostradale a Zurigo-Altstetten. Si erano seduti sulla carreggiata e due di loro si erano incollati all’asfalto.

La polizia era intervenuta, staccando dalla strada con del grasso coloro che si erano incollati e aveva portato via gli attivisti. Temporaneamente erano presenti fino a 21 agenti, soprattutto per via dell’ingorgo che si era formato a causa del blocco.

La polizia cantonale ha stimato il costo dell’intervento in 6’144 franchi, di cui un quarto, ovvero esattamente 1’536 franchi, dovrebbe essere pagato dall’attivista per il clima che ha presentato un ricorso al tribunale amministrativo. L’obiettivo era di attirare l’attenzione sull’urgenza della situazione climatica e invitare il governo e la popolazione ad agire subito.

Questa sentenza non è ancora definitiva. Il Canton Zurigo può ancora ricorrere al Tribunale federale.

