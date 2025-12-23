ZH: uomo colpisce masso con bici elettrica, muore sul posto
Un ciclista è deceduto stamattina a Kleinandelfingen (ZH), dopo aver urtato un masso con la sua bicicletta elettrica. L'uomo è deceduto sul posto per le conseguenze della caduta.
(Keystone-ATS) Come riporta un comunicato della polizia cantonale zurighese, il 59enne stava percorrendo verso le 5.40 una pista ciclabile in direzione di Kleinandelfingen quando, per motivi ancora ignoti, a un incrocio ha colpito un masso che delimitava la pista ciclabile.
La gravità delle ferite si è rivelata tale che, nonostante il rapido intervento dei mezzi di soccorso, il malcapitato è deceduto sul luogo dell’incidente.