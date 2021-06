ZH/BE: violenti temporali, traffico ferroviario perturbato

I treni non circolano alla stazione dell'aeroporto. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 giugno 2021 - 08:19

(Keystone-ATS)

Violenti temporali scoppiati ieri sera hanno causato varie interruzioni del traffico ferroviario, in particolare alla stazione dell'aeroporto di Zurigo-Kloten e nel Giura bernese.

Alla stazione dello scalo zurighese in tarda serata si sono registrate infiltrazioni: i binari sono stati coperti da diversi centimetri d'acqua, ha riferito stamani a Keystone-ATS il portavoce delle FFS Oli Dischoe, precisando che l'infiltrazione è stata bloccata nella notte. La valutazione e la riparazione dei danni sono in corso. Per ora non è possibile stabilire la durata della perturbazione.

Per recarsi all'aeroporto, i viaggiatori devono servirsi di bus e tram. Il traffico a lunga distanza che circola sulla tratta Zurigo-Winterthur (ZH) passando da Kloten viene deviato.

Disagi anche nel Giura bernese

Il maltempo ha anche causato interruzioni del traffico nel Giura bernese. Da ieri sera non circolano più treni tra Sonceboz-Sombeval e Moutier, né tra Courtelary e Reuchenette-Péry sulla linea Bienne (BE) - La Chaux-de-Fonds (NE). Secondo il servizio di informazione sul traffico ferroviario, la circolazione dei treni su queste tratte dovrebbe riprendere entro oggi a mezzogiorno. A causa di una frana, anche la linea Moutier - Soletta è interrotta tra Moutier e Crémines (BE) per un tempo indeterminato.

Colpita anche Basilea Campagna

Anche Basilea Campagna è stata colpita dal maltempo. La polizia cantonale ha indicato che il centro di emergenza ha ricevuto quasi 1000 chiamate. I vigili del fuoco dal canto loro sono intervenuti circa 300 volte tra le 20.00 e le 23.00.

Edifici, cantieri e strade sono stati inondati. Diversi tratti stradali sono stati temporaneamente chiusi a causa di piccole frane. Secondo la polizia, non ci sono stati feriti.

La polizia cantonale bernese ha indicato su Twitter di aver ricevuto circa 700 segnalazioni tra le 18.00 e le 21.30, principalmente per infiltrazioni d'acqua.