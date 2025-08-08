The Swiss voice in the world since 1935

ZKB: entro fine anno tasso ipotecario riferimento scenderà

Gli inquilini possono sperare in pigioni più basse: stando alla Banca cantonale di Zurigo (ZKB) il tasso ipotecario di riferimento pubblicato dall'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) potrebbe infatti scendere ancora nel corso di quest'anno.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il costo dei mutui sta infatti calando, sulla scia della decisione della Banca nazionale svizzera (BNS) dello scorso 19 giugno di abbassare il tasso guida allo 0,0%, affermano gli esperti dell’istituto in un’analisi pubblicata ieri.

Già in marzo, dopo due rapidi aumenti, il tasso ipotecario di riferimento dell’UFAB era sceso dall’1,75% all’1,5%; ed entro la fine del 2025 ZKB prevede un ulteriore abbassamento all’1,25%. Se questo dovesse effettivamente succedere, secondo l’analisi della banca quasi la metà dei locatari in Svizzera potrebbe chiedere una riduzione dell’affitto.

