Zoo Basilea: integrazione nuovo maschio dominante gorilla riuscita

Keystone-SDA

Un nuovo maschio dominante, di nome Yeba, è stato trasferito tra i gorilla dello zoo di Basilea. Finora la sua integrazione sta procedendo bene. Il tredicenne sostituisce M'Tongé, morto lo scorso giugno a causa di un'infezione parassitaria.

(Keystone-ATS) Il 17 ottobre Yeba ha lasciato il parco Wow Safari Thoiry, a ovest di Parigi, dove faceva parte di un gruppo di giovani maschi, per essere trasportato a Basilea. Dal 25 ottobre fa parte dei gorilla del giardino zoologico e ricopre il ruolo di maschio dominante, ha comunicato oggi lo zoo di Basilea.

Accoppiamento fin dal primo giorno

Fin dal giorno del suo arrivo, la femmina Makala ha messo gli occhi su di lui. Si sono accoppiati poco dopo, ha raccontato lo zoologo Adrian Baumeyer ai media riuniti sul posto.

Yeba ha incontrato gli altri membri del gruppo nei giorni successivi. Ci sono voluti diversi tentativi prima che fosse accettato da tutte le femmine. Prima dell’accettazione ci sono stati alcuni scambi ostili, provocazioni e morsi innocui.

Ruolo cruciale per la coesione

Il nuovo maschio dominante ricopre questo ruolo per la prima volta. Va d’accordo con l’altro maschio del gruppo, Mobali, che è castrato. La sua legittimità come capo richiederà ancora un po’ di tempo. Per non distrarre i gorilla dall’integrazione di Yeba come leader, i visitatori sono attualmente tenuti a distanza dalle vetrate del loro spazio.

Tra i gorilla, un maschio dominante è responsabile della coesione del gruppo. Quando muore, quest’ultimo si disgrega nel giro di due giorni.