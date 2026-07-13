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Zugo: pubblicità gigante di nuovo visibile dopo decenni

Keystone-SDA

Grande sorpresa a Zugo nel corso dei lavori di demolizione di una casa: su una parete è apparsa come per incanto una réclame monumentale per le macchine da cucire Bernina, risalente ai primi anni '40 del secolo scorso.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Questa pubblicità rappresenta una piccola sensazione, stando al designer di Zugo Ueli Kleeb. Realizzata nel 1941 sulla facciata nord dell’edificio sito al 14 dell’Alpenstrasse, l’opera risale al periodo d’oro della grafica elvetica (anni ’30 e ’40).

Quando nel 1948 venne costruito l’edificio Urania, la pittura venne nascosta. La demolizione di quest’immobile ha quindi riportato alla luce parte della realizzazione. Per Kleeb si tratta di un murale pubblicitario fra i più grandi ancora conservati nel Paese.

La pubblicità era stata pensata per i viaggiatori diretti alla stazione ferroviaria vicina. Purtroppo, il murale sarà visibile ancora per poco, giacché sull’area dell’edificio demolito ne verrà costruito un altro.

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