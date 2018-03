Il 28enne vallesano è riuscito ad andare oltre il terzo posto provvisorio ottenuto al termine della prima frazione, eguagliando così il suo miglior risultato stagionale, centrato tra i paletti stretti in Alta Badia. L'atleta svizzero era giunto alle spalle del vincitore anche nella combinata di Kitzbühel. Davanti a 48'000 spettatori, il beniamino di casa Reinfried Herbst si è classificato al primo posto, migliorando di una posizione il risultato ottenuto al termine della prima prova. Il suo connazionale Manfred Pranger, ultimo a partire, non è invece riuscito a confermare il miglior tempo, terminando terzo. Dal canto suo, lo svizzero Marc Berthod è giunto quattordicesimo. Alle sue spalle l'altro austriaco Benjamin Reich, che grazie ai punti ottenuti si è issato in testa alla classifica generale di coppa del mondo (903 punti), relegando Carlo Janka al secondo posto (829). La graduatoria di specialità è invece guidata dal vincitore Herbst (405), che ha spodestato il francese Julien Lizeroux (402). swissinfo.ch

Zurbriggen secondo in Austria 27 gennaio 2010 - 08:25 Lo sciatore elvetico Silvan Zurbriggen ha conquistato martedì il gradino intermedio del podio nello slalom di Coppa del Mondo a Schladming (Austria). Il 28enne vallesano è riuscito ad andare oltre il terzo posto provvisorio ottenuto al termine della prima frazione, eguagliando così il suo miglior risultato stagionale, centrato tra i paletti stretti in Alta Badia. L'atleta svizzero era giunto alle spalle del vincitore anche nella combinata di Kitzbühel. Davanti a 48'000 spettatori, il beniamino di casa Reinfried Herbst si è classificato al primo posto, migliorando di una posizione il risultato ottenuto al termine della prima prova. Il suo connazionale Manfred Pranger, ultimo a partire, non è invece riuscito a confermare il miglior tempo, terminando terzo. Dal canto suo, lo svizzero Marc Berthod è giunto quattordicesimo. Alle sue spalle l'altro austriaco Benjamin Reich, che grazie ai punti ottenuti si è issato in testa alla classifica generale di coppa del mondo (903 punti), relegando Carlo Janka al secondo posto (829). La graduatoria di specialità è invece guidata dal vincitore Herbst (405), che ha spodestato il francese Julien Lizeroux (402). swissinfo.ch