Zurich: al Ceo vanno quasi 10 milioni

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente della direzione di Zurich Mario Greco sfiora la remunerazione milionaria a doppia cifra: nel 2023 il dirigente ha incassato compensi per 9,8 milioni di franchi, in progressione dai 9,4 milioni dell’anno prima.

La cifra equivale a quella di 123 lavoratori medi svizzeri.

Stando al rapporto d’esercizio pubblicato oggi dalla compagnia d’assicurazione, all’intera direzione sono andati 56 milioni di franchi. Il consiglio di amministrazione è costato per contro 6 milioni in termini di retribuzioni, di cui 2,0 milioni andati al solo presidente, Michel Liès.

Come noto i conti 2023 della società si sono chiusi con un utile netto di 4,4 miliardi di dollari (3,9 miliardi di franchi al cambio attuale), in progressione del 10% rispetto all’anno prima. Fra i consumatori Zurich ha fatto recentemente parlare parecchio di sé sulla stampa per aver sensibilmente aumentato in diversi casi i premi dell’assicurazione auto.