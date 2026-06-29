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Zurich: Urs Lüthy confermato CEO per la Svizzera

Keystone-SDA

L'assicurazione Zurich ha trovato il suo nuovo CEO per le attività in Svizzera: al posto di Juan Beer è stato nominato Urs Lüthy, responsabile del comparto Commercial Insurance che già dirigeva le operazioni ad interim.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lüthy è stato quindi confermato e la sua attività inizierà ufficialmente il prossimo primo luglio, ha comunicato oggi la compagnia. Si tratta di una persona con la giusta esperienza e approfondite conoscenze del mercato assicurativo elvetico, è stato sottolineato.

Urs Lüthy lavora presso il gruppo dal 2002 e ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali all’interno dell’azienda. Ha assunto l’incarico quale responsabile del comparto Commercial Insurance nel 2022.

Beer aveva annunciato a sorpresa la sua partenza lo scorso marzo, affermando di volersi dedicare a nuove sfide professionali al di fuori della società.

Le attività del comparto Commercial Insurance verranno affidate a Jörg Bertogg, presente nel gruppo dal 2003 in varie funzioni.

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