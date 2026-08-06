Zurich Insurance: forte crescita dei risultati semestrali

Keystone-SDA

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Zurich Insurance ha registrato nel 1. semestre un aumento degli utili e un netto miglioramento dei risultati. Il gruppo assicurativo zurighese è riuscito a continuare a crescere in modo redditizio nel settore delle assicurazioni contro gli infortuni e i danni (P&C).

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(Keystone-ATS) Ma anche nel settore delle assicurazioni sulla vita Zurich ottiene risultati positivi.

L’utile operativo BOP (Business Operating Profit) del gruppo è cresciuto del 13% a 4,77 miliardi di dollari (3,85 miliardi di franchi), indica la società in una nota odierna.

Zurich ha così superato nettamente le previsioni degli analisti, che in media si aspettavano 3,43 miliardi. Per quanto riguarda il BOP, le stime si attestavano a 4,61 miliardi.

Nel settore Danni e infortuni (P&C), l’attività più importante del gruppo, i premi incassati hanno continuato a crescere, registrando un aumento del 10% a 29,9 miliardi di dollari. La combined ratio, che misura il rapporto tra i costi dei sinistri e i premi incassati, è peggiorato solo leggermente rispetto al buon valore dell’anno precedente, scendendo di 0,3 punti al 92,7%. Non si sono verificati eventi catastrofici di grande entità.

L’utile operativo (BOP) nel settore P&C è aumentato del 16%, a 2,81 miliardi di dollari. Ma il BOP ha registrato un aumento soprattutto anche nel ramo vita (+23% a 1,27 miliardi) e nell’attività con il partner statunitense Farmers (+2% a 1,18 miliardi).

Al termine del periodo in esame, il gruppo registrava un capitale proprio pari a 31,32 miliardi di dollari, in crescita di quasi il 10% rispetto ai sei mesi precedenti. Il coefficiente del test svizzero di solvibilità (SST) era al 266% al 30 giugno, rispetto al 259% alla fine del 2025.