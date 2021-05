Zurich nel mirino di un'inchiesta per concorrenza in Italia

Zurich è accusata di aver scambiato informazioni sensibili con altri assicuratori. KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 maggio 2021 - 18:00

(Keystone-ATS)

Guai in Italia per Zurich: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha avviato un'istruttoria contro l'assicuratore elvetico e numerose altre società del ramo.

Gli inquirenti sospettano che queste società, insieme alle imprese che offrono servizi di comparazione web sulle polizze per la responsabilità civile auto (RCA), si siano accordate in modo illecito, scambiandosi informazioni sensibili. Stando a quanto indicato oggi dalla AGCM lo avrebbero fatto almeno dal 2012 e anche nel periodo del primo lockdown imposto dal governo italiano per contrastare il diffondersi del Covid-19.

Grazie all'intesa le imprese assicurative sarebbero state in condizione di praticare ai consumatori premi più elevati per le polizze Rca, tramite politiche di sconti attenuati dalla conoscenza delle strategie commerciali dei concorrenti. Nel quadro di questa inchiesta i funzionari italiani hanno proceduto a perquisizioni nei locali di sei imprese, fra le quali non figura Zurich.