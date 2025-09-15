The Swiss voice in the world since 1935
Zurigo: “Knabenschiessen”, vince un 16enne

Cla Meier
Cla Meier. Keystone-SDA

Il 16enne Cla Meier ha vinto l'edizione di quest'anno dello "Knabenschiessen", la tradizionale gara di tiro degli adolescenti zurighesi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il giovane si è imposto nello spareggio finale contro altri tre tiratori che avevano tutti totalizzato nella prima fase il punteggio massimo, riferiscono gli organizzatori.

Il vincitore riceverà in premio 5000 franchi e un volo turistico con un elicottero Super Puma dell’esercito.

Lo “Knabenschiessen” (letteralmente: “il tiro dei ragazzi”) è organizzato da oltre 100 anni e dal 1991 la gara è aperta anche alle ragazze. Vi possono partecipare tutti i giovani fra i 13 e i 17 anni che risiedono o frequentano una scuola nel canton Zurigo.

Nato dagli esercizi di addestramento militare riservati agli scolari, lo “Knabenschiessen” è, assieme alla festa primaverile della “Sechseläuten”, uno dei due avvenimenti popolari che nel canton Zurigo danno agli scolari diritto a mezza giornata di libero.

