Democrazia diretta in Svizzera
Zurigo: 1’000 manifestanti bloccano Paradeplatz, danneggiamenti

Circa 1'000 manifestanti hanno bloccato oggi pomeriggio la Paradeplatz a Zurigo in occasione della Giornata internazionale della donna, che ricorre domani. Durante il corteo verso la Helvetiaplatz si sono poi verificati numerosi danneggiamenti.

(Keystone-ATS) Diverse partecipanti a volto coperto hanno fatto irruzione nella pensilina del tram sulla piazza nel cuore della città, altre hanno teso delle corde sui binari, bloccando il traffico.

Poco dopo l’inizio del corteo sono comparsi i primi graffiti sulle vetrine dei negozi, e una filiale UBS è stata ricoperta di vernice. In diverse stazioni del tram persone a volto coperto hanno imbrattato il pavimento con vernice rossa.

Il motto della manifestazione – non autorizzata – era “Femminista e militante”. Oltre alle donne con bandiere viola, vi hanno partecipato anche molte iraniane, curde e attiviste pro-Palestina. Nel corteo non si vedevano praticamente uomini: già sul volantino erano stati invitati ad “astenersi dal partecipare” alla manifestazione.

La polizia comunale era presente con un forte dispiegamento di forze, ma ha deciso di non intervenire.

