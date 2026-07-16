Zurigo: 52enne gravemente ferito in una lite, fermato 35enne
Un uomo di 52 anni ha riportato ferite potenzialmente letali nel corso di una lite avuta questa mattina nella città di Zurigo. Un iraniano di 34 anni è stato arrestato perché sospettato del delitto, la cui dinamica non è ancora chiara.
(Keystone-ATS) Poco dopo le 8.30, la polizia cittadina di Zurigo è stata informata della presenza di una persona ferita nei pressi della Bäckeranlage: un parco a ridosso della Langstrasse noto anche per essere una zona di spaccio. Sul posto è stato trovato un cittadino tedesco di 52 anni gravemente ferito, ha reso noto la polizia.
L’uomo, che verosimilmente è rimasto ferito durante una violenta lite, è stato trasportato in ospedale. Il presunto responsabile dell’aggressione, un iraniano di 34 anni, è stato arrestato. Sul posto sono intervenuto gli specialisti dell’Istituto forense di Zurigo e dell’Istituto di medicina legale di Zurigo, per far luce sulla vicenda.