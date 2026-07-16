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Zurigo: 52enne gravemente ferito in una lite, fermato 35enne

Keystone-SDA

Un uomo di 52 anni ha riportato ferite potenzialmente letali nel corso di una lite avuta questa mattina nella città di Zurigo. Un iraniano di 34 anni è stato arrestato perché sospettato del delitto, la cui dinamica non è ancora chiara.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Poco dopo le 8.30, la polizia cittadina di Zurigo è stata informata della presenza di una persona ferita nei pressi della Bäckeranlage: un parco a ridosso della Langstrasse noto anche per essere una zona di spaccio. Sul posto è stato trovato un cittadino tedesco di 52 anni gravemente ferito, ha reso noto la polizia.

L’uomo, che verosimilmente è rimasto ferito durante una violenta lite, è stato trasportato in ospedale. Il presunto responsabile dell’aggressione, un iraniano di 34 anni, è stato arrestato. Sul posto sono intervenuto gli specialisti dell’Istituto forense di Zurigo e dell’Istituto di medicina legale di Zurigo, per far luce sulla vicenda.

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