Zurigo: 800’000 festaioli alla Street Parade

Keystone-SDA

Circa 800'000 persone, secondo gli organizzatori, sono accorse oggi a Zurigo per la 32esima edizione della Street Parade. Gli accessori più richiesti per l'edizione di quest'anno, visto il gran caldo, sono stati ventagli e bottiglie d'acqua.

2 minuti

(Keystone-ATS) Puntualmente, alle 14.00, 29 carri, chiamati Love Mobile, hanno iniziato ad avanzare a passo d’uomo diffondendo musica techno a profusione sul lungolago della città sulla Limmat.

Nel pomeriggio la temperatura sul lungolago di Zurigo ha toccato i 34 gradi. Ballando in mezzo alla folla, il termometro è sicuramente ulteriormente salito.

Stando a un bilancio stilato dagli organizzatori alle 21.00, l’atmosfera è stata finora eccellente e pacifica e al momento non si sono verificati incidenti degni di nota, si legge in una nota.

In nessun momento l’afflusso di visitatori è stato così grande da richiedere l’adozione di misure di controllo del traffico lungo il percorso del corteo, ha precisato da parte sua la polizia comunale in una nota. Fino alle 21.00 sono state arrestate 28 persone, per lo più per furto e violazioni della legge sugli stupefacenti.

Lungo il percorso erano stati installati due grandi impianti di irrigazione per rinfrescare un po’ la folla. In un bilancio stilato alle 17.00, Schutz & Rettung Zürich parla di circa 140 persone prese a carico, un numero leggermente inferiore rispetto all’anno scorso. Sono state trattate ferite da taglio e abrasioni, ma anche persone con problemi di alcol e/o droga e legati al gran caldo.

La festa prosegue fino a mezzanotte. Poi per danzare al suono della techno si dovrà entrare nei vari club.