Zurigo: 900’000 festaioli alla Street Parade

Keystone-SDA

La stima provvisoria è difficile, ma sarebbero 900'000 i festaioli accorsi a Zurigo per la 32esima edizione della Street Parade, un numero analogo a quello della scorsa edizione.

1 minuto

(Keystone-ATS) È il dato raccolto da una corrispondente di Keystone-ATS sul posto. Puntualmente, alle 14.00, 29 carri, chiamati Love Mobile, hanno iniziato ad avanzare a passo d’uomo diffondendo musica techno a profusione sul lungolago della città sulla Limmat.

Oggi la sfida per la sicurezza delle centinaia di migliaia di festaioli è costituita dal caldo: a Zurigo questo pomeriggio si misurano 33 gradi.

Schutz & Rettung Zürich, l’associazione che riunisce tutti i corpi di intervento e di soccorso della città, raccomanda di bere molta acqua. Lungo il percorso sono stati istallati due impianti di irrigazione che consentono a centinaia di persone simultaneamente di rinfrescarsi.

Un primissimo bilancio stilato alle 17.00 da Schutz & Rettung Zürich parla di circa 140 persone prese a carico. Il numero è leggermente inferiore rispetto all’anno scorso. Sono state trattate ferite da taglio e abrasioni, ma anche persone con problemi di alcol e/o droga e legati al gran caldo.

La festa prosegue fino a mezzanotte. Poi per danzare al suono della techno si dovrà entrare nei vari club.