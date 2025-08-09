The Swiss voice in the world since 1935

Zurigo: 900’000 festaioli alla Street Parade

Keystone-SDA

La stima provvisoria è difficile, ma sarebbero 900'000 i festaioli accorsi a Zurigo per la 32esima edizione della Street Parade, un numero analogo a quello della scorsa edizione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È il dato raccolto da una corrispondente di Keystone-ATS sul posto. Puntualmente, alle 14.00, 29 carri, chiamati Love Mobile, hanno iniziato ad avanzare a passo d’uomo diffondendo musica techno a profusione sul lungolago della città sulla Limmat.

Oggi la sfida per la sicurezza delle centinaia di migliaia di festaioli è costituita dal caldo: a Zurigo questo pomeriggio si misurano 33 gradi.

Schutz & Rettung Zürich, l’associazione che riunisce tutti i corpi di intervento e di soccorso della città, raccomanda di bere molta acqua. Lungo il percorso sono stati istallati due impianti di irrigazione che consentono a centinaia di persone simultaneamente di rinfrescarsi.

Un primissimo bilancio stilato alle 17.00 da Schutz & Rettung Zürich parla di circa 140 persone prese a carico. Il numero è leggermente inferiore rispetto all’anno scorso. Sono state trattate ferite da taglio e abrasioni, ma anche persone con problemi di alcol e/o droga e legati al gran caldo.

La festa prosegue fino a mezzanotte. Poi per danzare al suono della techno si dovrà entrare nei vari club.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
8 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
3 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Jessica Davis Plüss

Cosa ne pensate dell’idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Il mercato della longevità è in piena espansione, grazie anche ai progressi della scienza dell'invecchiamento. Cosa ne pensate dell'idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR