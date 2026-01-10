Zurigo: bus fermi a causa della neve
Bus fermi a Zurigo a causa della forte nevicata. La neve e il ghiaccio hanno causato la sospensione di tutto il servizio di autobus nell'area urbana, ha detto a Keystone-ATS un portavoce dell'azienda cittadina dei trasporti pubblici.
(Keystone-ATS) Sono previsti lunghi tempi di attesa, scrive in una nota l’azienda Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ). Mentre continua a nevicare, ancora non è chiaro quanto durerà l’interruzione. VBZ consiglia a chi volesse mettersi in viaggio di consultare l’orario online.