Zurigo: circa 1’000 persone manifestano per diritti donne

Keystone-SDA

Circa mille persone si sono riunite questo pomeriggio nella Paradeplatz a Zurigo per una manifestazione non autorizzata in occasione della Giornata internazionale della donna, indetta da gruppi dell'ambiente autonomo di sinistra.

1 minuto

(Keystone-ATS) La polizia comunale di Zurigo ha inizialmente permesso lo svolgimento della manifestazione, ma ha sottolineato che non era autorizzata e ha disposto un grosso contingente per bloccare le strade laterali.

I dimostranti, in maggioranza donne, hanno richiamato l’attenzione sulla lotta internazionale, tra l’altro quella delle donne curde e iraniane.

Nel centro città diverse linee dei tram sono state interrotte e in un’ampia area il trasporto pubblico è stato deviato.