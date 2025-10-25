Zurigo: diverse centinaia persone protestano contro crisi alloggi

Keystone-SDA

Diverse centinaia di persone si sono riunite questo pomeriggio a Zurigo, sotto una pioggia battente, per una manifestazione non autorizzata contro la crisi degli alloggi. Hanno protestato contro "ristrutturazioni di lusso, demolizioni e affitti in aumento".

2 minuti

(Keystone-ATS) La manifestazione è stata organizzata dalla “Wohndemo-Bündnis” (Alleanza per l’alloggio) e da circoli della sinistra alternativa. I dimostranti hanno deliberatamente deciso di non richiedere l’autorizzazione. “Gli squali immobiliari non ci chiedono il permesso quando aumentano il nostro affitto o demoliscono la nostra casa”, hanno scritto sul sito web della manifestazione.

Sui social media gli organizzatori hanno scritto che la manifestazione sarebbe stata “colorata, rumorosa e creativa” e che non si cercava lo scontro. Tuttavia, si temevano disordini, anche a causa degli eccessi di violenza alla manifestazione pro-Palestina a Berna e di una “visita indesiderata” di attivisti a viso coperto negli uffici dell’Associazione dei proprietari fondiari a Zurigo la settimana scorsa.

Ma oggi la polizia non è dovuta intervenire durante le quasi due ore e mezza di durata del corteo, partito dalle cosiddette “case-sugus” che sono balzate agli onori della cronaca perché i contratti d’affitto dei residenti sono stati disdetti. Le forze dell’ordine hanno sorvegliato la manifestazione, che hanno tollerato.

Si tratta della seconda grande manifestazione organizzata quest’anno nella città sulla Limmat per il diritto a un alloggio. In primavera, diverse migliaia di persone avevano sfilato per la città, causando sporadici danni alla proprietà. All’epoca era stata concessa un’autorizzazione.