Zurigo: donna investita da tram, morta

Keystone-SDA

Una donna è morta questo pomeriggio a Zurigo dopo essere stata investita da un tram. Lo ha comunicato la polizia della città sulla Limmat.

(Keystone-ATS) La pensionata è rimasta intrappolata sotto un tram Flexity della linea 7, che viaggiava in direzione Schwamendingerplatz, quando stava per attraversare i binari poco dopo le 13.15, precisa la nota. Ricevute le prime cure sul posto la donna è stata trasportata in condizioni critiche in ospedale dove è deceduta poco dopo.

Le circostanze esatte dell’incidente sono in corso di accertamento e una squadra di assistenza è stata mobilitata per le persone che hanno assistito all’incidente, si legge nel comunicato.