Zurigo: donna trascinata da auto e ferita durante lite

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel corso di una lite avvenuta ieri sera nel Kreis 1 di Zurigo, una donna è stata trascinata da un’auto ed è rimasta gravemente ferita. Il conducente del veicolo è stato arrestato oggi a mezzogiorno, ha comunicato la polizia comunale di Zurigo.

Secondo la polizia, inizialmente c’è stato un alterco verbale tra gli occupanti di un’auto in sosta in un parcheggio e la donna in questione.

Quest’ultima si trovava proprio accanto all’auto. Successivamente il 60enne alla guida dell’auto è partito e la 50enne è stata trascinata per diversi metri rimanendo poi a terra, indica la nota.

Diversi passanti hanno prestato i primi soccorsi alla donna fino all’arrivo del servizio di soccorso cittadino “Schutz & Rettung Zürich” (SRZ) ed è poi stata trasportata in ospedale con gravi ferite.

Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, indica la polizia che cerca testimoni.