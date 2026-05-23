Zurigo: due feriti nell’incendio di un edificio

Keystone-SDA

Due persone sono rimaste ferite in incendio divampato la scorsa notte in un'abitazione di Zurigo. Entrambe sono state trasportate in ospedale, mentre altre tre sono state soccorse sul posto.

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(Keystone-ATS) Le fiamme sono divampate poco dopo le 2.00 in un appartamento situato nel Kreis 3. All’arrivo dei vigili del fuoco, le fiamme avevano già raggiunto il balcone del piano superiore e una densa coltre di fumo si era diffusa nella tromba delle scale e in diversi altri appartamenti. Una trentina di persone hanno lasciato l’edificio, alcune prima ancora dell’arrivo dei soccorsi.

L’incendio è stato rapidamente domato, ma l’appartamento bruciato è inagibile. A causa del fumo, gli altri residenti non hanno potuto rientrare immediatamente nelle loro abitazioni.