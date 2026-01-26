Zurigo: edificio storico a Lindenhof distrutto dalle fiamme

Keystone-SDA

Un edificio storico al Lindenhof, nel centro storico di Zurigo, è stato distrutto dalle fiamme la scorsa notte. Nessuno è rimasto ferito, ha indicato il servizio di protezione civile e soccorso zurighese sulla piattaforma X.

(Keystone-ATS) Si tratta dell’edificio “Modestia cum Libertate”, ha dichiarato un portavoce all’agenzia di stampa Keystone-ATS. L’edificio, che funge da centro massonico, si trova sul lato sud del Lindenhof.

La maggior parte degli abitanti degli edifici circostanti è riuscita a mettersi in salvo da sola, è stato precisato. Per il momento non sono state fornite informazioni sulle cause dell’incendio. L’entità dei danni è considerevole.

Secondo il servizio di protezione civile e soccorso della città di Zurigo, la segnalazione dell’incendio è pervenuta alla centrale operativa poco dopo l’una di notte. Grazie agli interventi di spegnimento da più parti, è stato possibile impedire all’ultimo minuto che le fiamme si propagassero ad altre parti dell’edificio. Alla fine l’incendio è stato domato e in gran parte spento, è stato aggiunto. La sorveglianza antincendio e i complessi lavori di spegnimento e sgombero dovrebbero protrarsi per tutta la giornata.