Zurigo: furti con scasso a distributori, un arresto alla stazione

Keystone-SDA

La polizia ha arrestato ieri alla stazione centrale di Zurigo un uomo che cercava di scassinare un distributore automatico di generi alimentari. Il 45enne rumeno ha confessato diverse decine di altri furti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Qualcuno ha segnalato verso le 10 del mattino la presenza di una persona che stava manomettendo un distributore di alimenti, indica oggi in una nota la polizia cantonale di Zurigo. Le forze dell’ordine sono riuscite nel giro di pochi minuti a fermare e controllare il sospettato.

Il cittadino rumeno, che soggiornava illegalmente in Svizzera, ha ammesso di aver commesso furti in diverse altre decine di distributori automatici di alimenti. Durante il controllo dell’uomo e della sua auto, la polizia ha sequestrato merce rubata e contanti per un valore di oltre duemila franchi.

