Zurigo: in migliaia manifestano contro la carenza di alloggi

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Diverse migliaia persone si sono riunite oggi a Zurigo per manifestare contro la carenza di alloggi. Tra le altre cose, hanno chiesto di rinunciare al profitto negli affitti.

La manifestazione autorizzata, organizzata da diverse associazioni di sinistra, è partita dal Museo Nazionale. Lungo il percorso, i manifestanti hanno fatto esplodere fuochi pirotecnici e spruzzato slogan su varie facciate di edifici e vetrine, ha indicato un reporter di Keystone-ATS sul posto. Tuttavia, non si sono verificati incidenti di rilievo.

Con cartelli e striscioni, i manifestanti hanno chiesto “Pace alle capanne, guerra ai palazzi”, una politica abitativa basata sulla solidarietà e la densificazione del quartiere residenziale Zürichberg di Zurigo.

I simboli dei partiti non erano espressamente ammessi. Gli autonomisti di sinistra e la scena degli squatter erano particolarmente presenti. Ma c’erano anche gruppi di inquilini che si sono uniti per lottare per rimanere nelle loro proprietà e case. La dimostrazione si è conclusa alle 17.30 circa, dopo circa tre ore.

Una manifestazione sullo stesso tema si era già svolta a Zurigo nell’autunno del 2023. In quell’occasione erano scese in piazza fino a 1’000 persone.