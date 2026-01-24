Zurigo: migliaia in piazza per curdi siriani

Keystone-SDA

Migliaia di manifestanti sono scesi in strada oggi a Zurigo in segno di protesta contro l'avanzata delle forze governative siriane nelle zone a maggioranza curda.

3 minuti

(Keystone-ATS) I dimostranti – tra i 4000 e i 5000 secondo la polizia, circa 25’000 secondo gli organizzatori – hanno chiesto la fine immediata degli attacchi contro le città e i territori abitati prevalentemente da curdi.

Durante il corteo sono stati accesi petardi e fuochi d’artificio e sono stati tenuti diversi discorsi. In particolare, secondo quanto dichiarato dagli stessi organizzatori in un comunicato, è stato chiesto al Consiglio federale di prendere una posizione chiara contro la guerra e di garantire la protezione e il riconoscimento politico della popolazione curda.

Dopo la manifestazione la polizia comunale ha ricevuto la segnalazione che un uomo ne aveva minacciato un altro con una pistola. Le forze dell’ordine sono riuscite a individuarlo e fermarlo, precisano in una nota.

Ieri sera una manifestazione analoga, ma non autorizzata, ha riunito una centinaio di persone a Sion. Lo slogan “Free free Rojava” (liberate il Rojava – il Kurdistan siriano) è risuonato negli scorsi giorni anche in altre città svizzere, dove migliaia di curdi sono scesi nelle strade.

Le proteste si inseriscono nel contesto di un’offensiva del governo di transizione siriano contro le aree finora controllate dai curdi nel nord e nord-est del paese. Al momento vige un cessate il fuoco. Tuttavia, entrambe le parti si accusano a vicenda di continue violazioni. Il governo sotto il presidente ad interim Ahmed al-Scharaa (noto anche come al-Jolani) intende riunire tutte le regioni della Siria sotto un’unica autorità centrale.

Ieri il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha dichiarato su X che la Svizzera è preoccupata” per la situazione umanitaria nel nord-est della Siria. “È fondamentale che il cessate il fuoco venga rispettato e che tutti i civili siano protetti”. La Confederazione invita tutte le parti a rispettare il diritto internazionale umanitario, hanno aggiunto i servizi di Ignazio Cassis.

Gli scontri degli ultimi giorni hanno suscitato preoccupazione per i campi di prigionieri affiliati al sedicente Stato Islamico (Isis) presenti nella zona, finora controllati dalle forze curde.

Diversi svizzeri sono detenuti in queste strutture. Secondo la RTS, si tratterebbe di tre uomini e di una donna con il figlio. “L’unica cosa che sappiamo è che i due campi in cui si trovano i cittadini svizzeri sono ancora controllati dalle forze militari siriane e curde”, ha dichiarato alla stessa RTS il responsabile della comunicazione del DFAE, Nicolas Bideau.

“Stiamo cercando di capire cosa succederà. Ma la situazione sul terreno è molto, molto confusa”, ha aggiunto, precisando che la decisione del Consiglio federale è chiara: “non rimpatriare queste persone per motivi di sicurezza”. D’altra parte, “dovremo fare tutto il possibile per fornire loro assistenza” nel caso in cui dovessero essere trasferiti in altri campi, ha aggiunto Bideau, precisando che “la situazione di questa donna e di suo figlio ci preoccupa, ovviamente”.