The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Zurigo: polizia troppo impegnata per salvare una donna aggredita

sportello auto polizia di zurigo
Keystone-SDA

Il presunto autore di un'aggressione a una donna, avvenuto nella notte tra sabato e domenica su un tram di Zurigo, è stato arrestato. Nel darne oggi l'annuncio, la polizia cittadina, criticata per non aver inviato una pattuglia, spiega che era troppo impegnata.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) In un comunicato odierno, la polizia di Zurigo dice di “deplorare che la donna non abbia potuto essere soccorsa immediatamente”. La vittima si è poi recata alla stazione di polizia e ha sporto denuncia: il presunto responsabile, un siriano di 28 anni, è stato arrestato lunedì sera.

Diversi media avevano riferito dell’incidente già domenica sera, dopo che la vittima – che si definisce una DJ professionista – ha postato su Instagram una foto del suo volto insanguinato e l’indicazione che la polizia non era intervenuta perché impegnata altrove.

La polizia ha in seguito chiarito che tutte le pattuglie disponibili erano dovute entrare in azione contemporaneamente, in particolare con un’operazione su larga scala nella zona della vecchia caserma, dove attivisti stavano tentando un’occupazione che è degenerata in un violento scontro con le forze dell’ordine.

Diversi incidenti gravi, tra cui tre incidenti stradali in cui sono rimaste ferite delle persone, hanno inoltre richiesto l’intervento delle pattuglie. E anche la tradizionale gara di tiro dello Knabenschiessen, che si è svolta durante il fine settimana fino a lunedì, ha mobilitato gli agenti.

La polizia zurighese nella nota spiega che un “accumulo di operazioni” durante il fine settimana può portare a questo tipo di situazioni. Per questo può accadere che la centrale operativa non abbia temporaneamente più effettivi da mobilitare in determinati casi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR