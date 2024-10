Zurigo: uomo ferisce tre bambini, arrestato

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un 23enne ha aggredito alcuni bambini con un’arma da taglio oggi verso mezzogiorno nel Kreis 11 di Zurigo, quartiere nella parte settentrionale della città. Tre sono rimasti feriti, tutti di cinque anni: uno in modo grave e due mediamente.

Il presunto colpevole, di nazionalità cinese, è stato arrestato senza opporre resistenza.

Il fatto è avvenuto in Berninastrasse, nella zona di Oerlikon. Stando a quanto afferma la polizia municipale in un comunicato, i bambini al momento dell’attacco si trovavano con una collaboratrice che li stava accompagnando da un asilo a una struttura di accoglienza per l’infanzia.

La donna ha reagito immediatamente e ha sopraffatto l’aggressore con l’aiuto di un passante, trattenendo il sospetto fino all’arrivo dei rinforzi. Dal canto loro, i bimbi feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

Allo stato attuale non si sa quale fosse il movente dell’uomo. Ignoto pure se avesse legami con i bambini. Spetterà ora alla polizia cantonale e alla procura indagare su quanto accaduto.

Informate intorno all’ora di pranzo, le forze dell’ordine sono intervenute con un notevole contingente di uomini sul posto, isolando la zona. Verso le 14 la polizia ha fatto sapere che non vi era più alcun pericolo per la popolazione.