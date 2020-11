Zurigo: è morto Remo Largo, noto pediatra e autore svizzerotedesco

La famiglia ha annunciato la morte del noto pediatra zurighese Remo Hans Largo (foto d'archivio) KEYSTONE/GAETAN BALLY sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 novembre 2020 - 07:17

(Keystone-ATS)

È morto lo scorso mercoledì, a pochi giorni dal suo 77esimo compleanno, il noto pediatra e autore svizzerotedesco Remo Hans Largo. Lo ha annunciato oggi la famiglia sul quotidiano "Tages-Anzeiger".

Nato a Winterthur (ZH) il 24 novembre 1943, il pediatra nel corso della sua carriera era diventato celebre per il libro - pubblicato nel 1993 - "Babyjahre". In particolare, Largo e il suo team avevano messo a punto dei test per valutare l'età dello sviluppo motorio nei bambini tra i 5 e i 18 anni.