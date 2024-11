Zurigo cambia: da città banche a città di Google, 20 anni sul posto

Zurigo ha cambiato volto negli ultimi anni: non più città delle banche, bensì dell'innovazione informatica.

(Keystone-ATS) È la lettura del presidente del Politecnico federale di Zurigo (ETH) Joël Mesot, che fa il punto su un anniversario importante per il principale agglomerato svizzero: sono trascorsi 20 anni da quando Google è arrivata sulle rive della Limmat.

“Zurigo si è completamente trasformata negli ultimi due decenni, volendo semplificare è passata da piazza bancaria a centro mondiale di alta tecnologia”, afferma il 60enne in un’intervista mattutina alla radio romanda RTS. “Sono arrivati Google, Microsoft, Nvidia, Disney: tutte queste imprese hanno centri di ricerca e sviluppo a Zurigo”.

Il numero di impieghi del settore non è ancora al livello di quello della finanza, ma si sta avvicinando. Vi è tutto un ecosistema, anche di startup, che è nato accanto a Google: e con il tempo gli stessi impiegati del colosso americano hanno fondato le loro imprese, spiega – sempre ai microfoni di RTS – Sonja Wollkopf, che fino a metà di quest’anno era direttrice di Greater Zurich Area, l’organismo di promozione dell’economia locale.

A Zurigo per Google sono presenti 5000 dipendenti, attivi su tutte le principali app, dai motori di ricerca a Google Maps passando per YouTube, ma pure per l’intelligenza artificiale. Il colosso californiano non ha comunque solo portato progetti, ha anche recuperato quelli già presenti sul posto. “Una delle parti importanti della tecnologia utilizzata da Google Maps è stata sviluppata dall’ETH”, sottolinea Mesot. È stata creata in una startup che è poi stata acquistata dall’azienda americana. “Sul posto c’erano già diverse buone piccole aziende informatiche, in città e nel cantone, ma grazie a Google e a IBM, come pure ai loro centri di ricerca l’effetto ‘cluster’ si è notevolmente rafforzato”, spiega un altro esperto all’emittente.

La RTS ricorda peraltro anche l’esistenza di un’altra faccia della medaglia: Google è accusata di contribuire ad aumentare gli affitti, visto che i suoi impiegati hanno salari molto elevati. E attraverso gli stessi alti stipendi – altra critica che viene mossa – la società attirerebbe tutta la manodopera più interessante: per un laureato dell’ETH l’impiego presso Google appare l’ideale sul fronte della remunerazione e del prestigio, la concorrenza in relazione alle imprese locali è quindi forte. Altro punto da ricordare è il fatto che negli ultimi due anni Google ha ridotto l’organico a Zurigo – come altrove nel mondo – anche se non vi sono cifre di dettaglio in merito.