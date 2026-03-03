The Swiss voice in the world since 1935
直接民主制
トップ・ストーリー
このトピックの記事をすべて見る
スイスの民主主義
ニュースレターへの登録
すべてのニュースレターを見る
人口動態
文化
仕事の未来
歴史
トップ・ストーリー
このトピックの記事をすべて見る
ディベート
すべての議論を見る
ニュースレターへの登録
すべてのニュースレターを見る
ニュース
自殺幇助

2025年の自殺ほう助件数が増加　スイス自殺ほう助団体エグジット報告

退出：2025年に1421件の自殺幇助、IT分野で28件、GR分野で35件
2025年に同伴された人の平均年齢は80歳で、2024年（79.5歳）よりわずかに高かった。 Keystone-SDA

スイス国内のドイツ語圏・イタリア語圏に自殺ほう助支援を行う国内最大の団体エグジットは、2025年、1421人が同団体の支援を受けて自死したと発表した。2024年の1235人を上回った。

このコンテンツが公開されたのは、
2 分
Keystone-SDA
おすすめの記事

会員数も増加した。2025年末時点で、会員数は19万5836人（前年比+8％）に達したという。

自殺ほう助件数の増加要因として、高齢化社会による重篤な障害や疾病の増加などを挙げた。

自死した人の平均年齢は80歳で、2024年（79.5歳）をわずかに上回った。女性の平均年齢は79.9歳から80.6歳に、男性の平均年齢は78.9歳から79.2歳にそれぞれ上昇した。

性別では男性（603人）よりも女性（818人）の方が多かった。女性の方が多いのは長年の傾向だという。

会員数はここ数年着実に増加している。同団体によれば、2026年1月だけで2400人から会員登録申請があった。

おすすめの記事

10言語で意見交換
担当： 宇田薫

安楽死、賛成？反対？

自殺ほう助は、認めても良いと思いますか。それとも反対ですか。

参加する
215 件のいいね！
369 件のコメント
議論を表示する

団体によると、自殺ほう助を受けた人の32％が末期がん患者で、これは461件に相当する。また、複数の疾患を持つ人（多疾患併存）は326件（全体の23％）だった。

自殺ほう助を受ける場所は自宅が最も多く、全体の75％を占めた。20％（278件）は介護施設だった。

英語からのDeepL翻訳：宇田薫

スイスインフォではコンテンツの一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者によるチェックを受けています。自動翻訳を適切に活用することで、より深い取材や掘り下げた記事の編集にリソースを集中させることができます。スイスインフォのAI活用方針についてはこちらへ 

人気の記事

世界の読者と意見交換

ニュース

JTI基準に準拠

おすすめの記事: SWI swissinfo.ch ジャーナリズム・トラスト・イニシアチブの認証授受

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。

続きを読む

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部