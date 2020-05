Annata modesta in vista per i rifugi alpini

(it)

Low expectations for high life in Swiss mountain huts

Geringe Erwartungen an ein Highlife in Schweizer Berghütten

スイスアルペンクラブ(SAC)の運営するテリ・ヒュッテに、浄水施設の資材を運ぶヘリコプター(Keystone/Arno Balzarini)

スイス南東部、イタリアとの国境近くにあるヴァル・ディ・カンポのサオセオ小屋。ゲストはレクリエーションルームで談笑したり読書したりと、さまざまにリラックス(Keystone/Arno Balzarini)

SACの三つの山小屋を示す標識(Keystone/Arno Balzarini)

スイス東部、グラールス州に1890年に建てられたフリードリンの山小屋で、食事の準備(Keystone/Arno Balzarini)

ゲンミ峠にそびえるレンメレン・ヒュッテに食糧を運ぶヘリコプター(Keystone / Christian Beutler)

ヴァレーアルプスのモワリー小屋では、眼前に広がるモワリー氷河の大パノラマを楽しめる(Keystone/Anthony Anex)

サオセオ小屋でベッドを整えるスタッフ。社会的距離を取るため、この夏は全てのベッドを利用できるわけではない(Keystone / Arno Balzarini)

レンメレン・ヒュッテは2017年の改修で、建築資材をヘリコプターで空輸しなければならなかった(Keystone / Christian Beutler)

スイス南部のティチーノ州にあるコルノグリース小屋で一息(Heintz Jean/Hemis.fr)

サオセオ小屋の台所でゲストのためにサラダを用意するスタッフ(Keystone/Arno Balzarini)

ベルンアルプスのゲルテン・ヒュッテ(Keystone/Francoise Funk-salami)

マッターホルンの側面にあるソルヴェイは上級登山客限定だ。アルプスの高所には、ソルヴェイのようなビバーク用施設がいくつもある(Keystone/Alessandro Della Bella)

ツェルマットのSACシェーンビール・ヒュッテで洗濯物を乾かす登山客(Keystone / Arno Balzarini)

レンメレン・ヒュッテにとって、建築資材や生活物資を運ぶヘリコプターは生命線。ヘリからヒュッテを眺める(Keystone / Christian Beutler)

ベルンアルプスのゲルマー・ヒュッテから望む夕暮れ。小屋は1926年に建てられた(Keystone/Anthony Anex)



