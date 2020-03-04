この記事を印刷する 他言語で配信中：7 他言語で配信中：7 他言語で配信中：7 アラビア語 (ar)"ليس فقط للسكن والإقامة" 独語 (de)"Mehr als Wohnen" スペイン語 (es)"Más que una vivienda" 仏語 (fr)«Davantage que se loger» 伊語 (it)"Più che abitare" ポルトガル語 (pt)"Mais do que moradia" ロシア語 (ru)Так выглядит современный жилой квартал в Цюрихе! チューリヒの組合住宅「Mehr als Wohnen」を訪問 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%92%E3%81%AE%E7%B5%84%E5%90%88%E4%BD%8F%E5%AE%85-mehr-als-wohnen-%E3%82%92%E8%A8%AA%E5%95%8F/45596336" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2020/03/04 17:35に配信されました 2020-03-04 17:35 Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch 公式アカウントはじめました！ subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア