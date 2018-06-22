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「法王とスイスは共通点が多い」

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ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王とスイスのアラン・ベルセ連邦大統領が２１日、ジュネーブで会談した。(SRF/swissinfo.ch) 

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キリスト教 ローマ法王、スイス・ジュネーブを訪問 ベルセ大統領らと会談

キリスト教会の一致を目指す国際団体、世界教会協議会（WCC・本部ジュネーブ）の創立７０周年に合わせ、ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王（８１）が２１日、１日間の日程でジュネーブを訪問した。法王がスイスを訪れるのは１４年ぶり。


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