「法王とスイスは共通点が多い」 宗教 ... この記事を印刷する コメントする 他言語で配信中：3 他言語で配信中：3 他言語で配信中：3 (en) ‘The pope and Switzerland have much in common’ (es) Suiza y Francisco, valores comunes (ru) «У Папы Римского и Швейцарии есть много общего» 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/-%E6%B3%95%E7%8E%8B%E3%81%A8%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AF%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%82%B9%E3%81%8C%E5%A4%9A%E3%81%84-/44209362" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2018/06/22 10:25に配信されました2018-06-22 10:25 ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王とスイスのアラン・ベルセ連邦大統領が２１日、ジュネーブで会談した。(SRF/swissinfo.ch) 本文記事はこちら キリスト教 ローマ法王、スイス・ジュネーブを訪問 ベルセ大統領らと会談 キリスト教会の一致を目指す国際団体、世界教会協議会（WCC・本部ジュネーブ）の創立７０周年に合わせ、ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王（８１）が２１日、１日間の日程でジュネーブを訪問した。法王がスイスを訪れるのは１４年ぶり。 宗教 他言語で配信中：4 英語 (en) Pope Francis makes rare visit to Switzerland スペイン語 (es) El papa pide a Suiza contribuir a la paz mundial 仏語 (fr) Visite historique du pape François en terres protestantes ロシア語 (ru) Папа Римский Франциск прибыл в Женеву Neuer Inhalt Horizontal Line Neuer Inhalt Follow button for Twitter Follow @swissinfo_jp subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア