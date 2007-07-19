HRギガー展 ... この記事を印刷する コメントする 「分娩機」1967年。 都市II、1966年。紙とインディアンインク。 アンダーグラウンドの雑誌「クル（Clou）」の表紙、1961年、1/2号。 田舎の風景、1967年、厚紙にオイル。 バイオメカニック人間、1969年。シルクスクリーン。 「精神科医の大宴会」から、ペニスN.5、1966年。 Li I 、1974年、コロタイプ印刷。 アンダーグラウンド雑誌「クテゥル・ニュース2」のイラストN.48 。「ソドムの120日の後」1966年、インディアン・インク。 サミュエル・ベケットへのオマージュII、1968年。 通路XXVIa、1972年、アクリル。 スイスのカルト、シュールレアリストアーチスト、ギガーのエイリアン以前の作品。 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 swissinfo.ch この外部リンク先サイトのコンテンツは、当該リンク先サイトの管理者にあるため、アクセシビリティに対応していない可能性があります。 swissinfo.ch - スイスの情報