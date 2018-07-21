夏の間を山で過ごした牛たちが山を下りる日をフランス語で「ラ・デザルプ（La désalpe）」という。文字通り、アルプスを後にする牧下りの日だ。中でも特に美しいと言われる フリブール州、シャルメーの牧下りを見物した。