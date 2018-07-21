Nouvo スイスで牛のレンタルはいかが？ Deganit Perez 経済 ... この記事を印刷する コメントする 他言語で配信中：1 他言語で配信中：1 他言語で配信中：1 (en) Did you know you can now rent a cow..? 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/nouvo_%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%A7%E7%89%9B%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%8B%E3%81%8C-/44270332" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2018/07/21 6:30に配信されました2018-07-21 06:30 チーズが好き！牛が大好き！！そんなあなたは、ひと夏の間スイスアルプスで牛をレンタルしてみてはいかが？（英語からの翻訳・ムートゥ朋子） Neuer Inhalt Horizontal Line Neuer Inhalt Follow button for Twitter Follow @swissinfo_jp subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア