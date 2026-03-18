エンゲルベルクのスキーリフトからゴンドラが落下
スイス中部にある人気スキーリゾート、エンゲルベルクで18日、スキーリフトからゴンドラのキャビンが落下した。
日刊紙Blickオンライン版に掲載された動画には、キャビンが雪に覆われた斜面を転げ落ちる様子が映っている。
外部リンクへ移動
ニトヴァルデン州警察のセナド・サキッチ氏は18日午後の記者会見で、「事故当時、乗客は1人で、その人物は負傷により死亡した」と述べた。
警察は、身元の確認が取れるまで詳細は明らかにできないとしている。今後、関係者や目撃者から事情を聴き、当時の状況を調べる方針。事故は午前11時30分ごろ発生した。
エンゲルベルク・ティトリスはスイス中部最大のスキーリゾート。標高1000～3000mに82kmの整備されたコースを持つ。
外部リンクへ移動
英語・伊語からのGoogle翻訳・編集：大野瑠衣子
スイスインフォではコンテンツの一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者によるチェックを受けています。
人気の記事
世界の読者と意見交換
JTI基準に準拠
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。