ジュネーブ州、夏季短期雇用の最低賃金引き下げ案を可決 住民投票で
スイス西部ジュネーブ州で8日実施された住民投票で、夏季短期雇用の最低賃金を4分の1引き下げる法改正案が賛成60.6％で可決された。
同案は学生の賃金を年間最大60日間引き下げることを可能にするもので、右派政党、経済団体、州政府などが支持していた。ジュネーブ州では2020年11月に最低賃金制度が導入されて以来、コスト負担の大きさから夏季の短期雇用が減少していた。可決された法改正案はその歯止めを目的としている。
ジュネーブ州の今年の最低賃金は時給24.59フラン（約5000円）だが、18歳未満の若者に対する見習いやインターンシップ、職業体験契約についてはすでに法律で例外が定められている。
今回の可決で、夏季短期雇用については、最低賃金が時給18.44フランとなる。
投票率は48.65％だった。
