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スイスで予定されていた米イラン協議が延期

スイスで予定されていた米イラン協議が中止となった
スイスで予定されていた米イラン協議が中止となった Keystone-SDA

19日にスイス中部の保養地ビュルゲンシュトックで予定されていた米国とイランの会談は延期となった。スイス外務省が発表した。しかし、スイスは引き続き準備を継続している。

このコンテンツが公開されたのは、
1 分
Keystone-SDA
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スイス外務省のニコラ・ビドー報道官は、スイス通信社keystone-SDAに対し、「スイスは対話促進に向けた努力に引き続き全力で取り組む」と述べた。

米国のジョン・D・バンス副大統領とイラン議会のモハマド・ガリバフ・イラン国会議長はスイス訪問を延期した。16曜日に米国とイランが署名した枠組み合意は既に発効している。

今後の交渉の行方は依然として不透明だ。核分野などに関する最終合意を目指す60日間の交渉は、正式には19日に始まる。

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イラン核合意から11年　米国とイランは「出発点に回帰」

このコンテンツが公開されたのは、 スイス・ルツェルン州ビュルゲンシュトックで19日、米国とイランの外交官が会談し、イラン核問題に関する新たな交渉の章を開く。これは、2018年にドナルド・トランプ米大統領が離脱したイラン核合意に類似した文書につながる可能性がある。

もっと読む イラン核合意から11年　米国とイランは「出発点に回帰」

英語からの翻訳・校正：宇田薫

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