スイスのメディアが報じた日本のニュース｜11/12号

スイスの主要報道機関が10月29日～11月4日に伝えた日本関連のニュースから、①深刻化するクマ被害②日本モビリティーショーにみる「マルチパス戦略」③東京裁判の遺産、の3件を要約して紹介します。

11月9日に閉幕したジャパンモビリティショー（JMS）2025。先週号で紹介した記事は日本自動車メーカーの電気自動車（EV）戦略を解説していましたが、今週は展示会で発表された新モデルに注目が集まっています。

東洋ライス（和歌山市）が独自技術で精製する無洗米「金芽米（きんめまい）」。「この高級米が再び脚光を浴びている」とドイツ語圏の日刊紙ターゲス・アンツァイガーが特集しました。

