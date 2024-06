“The Outsiders” e “Stereophonic” vencem o Tony Awards

O musical “The Outsiders” e a peça “Stereophonic”, que conta a história de um grupo musical dos anos 1970, foram os grandes vencedores do Tony Awards, a maior premiação do teatro nos Estados Unidos, que aconteceu no domingo em Nova York.

A premiação aconteceu no Lincoln Center e teve a atriz Ariana DeBose como apresentadora pelo terceiro ano consecutivo.

“The Outsiders”, adaptação do romance de S.E. Hinton sobre os conflitos entre duas gangues de estudantes em Oklahoma na década de 1960, ganhou o prêmio de melhor musical, melhor direção, melhor iluminação e desenho de som.

“A sociedade muda, mas a experiência de ser um estrangeiro é universal”, declarou Angelina Jolie, uma das produtoras da peça.

“Stereophonic”, escrita por David Adjmi, venceu na categoria melhor peça. A obra conta a história da criação de um álbum de um grupo de rock, com músicas originais de Will Butler, ex-integrante do Arcade Fire.

A obra venceu cinco prêmios, incluindo melhor ator coadjuvante e melhor diretor, depois de fazer história como a peça mais indicada da história, com 13 indicações.

O teatro, muito popular entre o público nova-iorquino, recebe até 12,3 milhões de espectadores por ano e registrou 90% de cadeiras ocupadas na temporada 2023-2024, segundo a Broadway League, principal associação profissional do setor.

