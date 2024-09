‘A China está nos testando’, diz Biden a aliados do Quad

O presidente americano, Joe Biden, foi pego neste sábado em um microfone aberto dizendo aos líderes de Austrália, Índia e Japão que a China os está “testando”. O comentário pode ofuscar a declaração conjunta do encontro, que evitou mencionar Pequim diretamente.

Biden organizou hoje na cidade de Wilmington, Delaware, uma reunião com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi; o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida; e o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.

“A China continua se comportando agressivamente e nos testando em toda a região”, disse Biden, em declaração capturada por um microfone aberto. Segundo ele, embora o presidente chinês, Xi Jinping, esteja se concentrando em “desafios econômicos domésticos”, ele também busca “cavar algum espaço diplomático para perseguir agressivamente os interesses da China”.

Biden ressaltou, no entanto, que “os esforços intensos” de Washington para reduzir a tensão, que incluem uma conversa telefônica com Xi em abril, ajudavam a evitar um conflito.

O vazamento da declaração do presidente americano pode prejudicar o empenho diplomático dos quatro países em insistir em que o grupo representa mais do que um contrapeso à China.

Em sua declaração conjunta após o encontro, os quatro líderes não mencionaram diretamente a China, embora tenham se mostrado preocupados com a tensão em suas fronteiras.

“Estamos seriamente preocupados com a situação nos mares da China Oriental e Meridional”, ressaltaram, condenando o que chamaram de “manobras coercitivas e intimidadoras” no Mar da China Meridional, onde a China diverge com as Filipinas e outros países sobre suas reivindicações marítimas. Já as ilhas disputadas no Mar da China Oriental são uma fonte de tensão antiga entre o Japão e a China.

Assim como em ocasiões anteriores, os líderes fizeram declarações veladas sobre manter a região “livre e aberta”, ao mencionarem os “desafios” geopolíticos.

Sobre as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, Biden afirmou que o grupo vai sobreviver em qualquer situação política: “Enquanto os desafios virão, o mundo vai mudar, porque o Quad está aqui para ficar.”

Segundo a Casa Branca, a reunião refletiu a forma como Biden priorizou as alianças internacionais.

