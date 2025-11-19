‘Ainda estamos longe’ de um acordo na COP30, diz ministra francesa

A ministra francesa de Transição Ecológica, Monique Barbut, afirmou, nesta quarta-feira (19), que os países participantes da COP30, em Belém, ainda estão “longe” de um acordo, embora tenha se declarado “mais otimista” do que na véspera.

“Não, não haverá uma decisão da COP hoje. Não vejo como isso poderia acontecer. No entanto, houve algum progresso, sim. Mas ainda estamos longe de alcançar um acordo, porque, para nós, é um pacote global”, disse a ministra à AFP após uma reunião de coordenação com seus homólogos europeus.

A conferência da ONU sobre o clima, que acontece na cidade de Belém, termina na noite da próxima sexta-feira (21).

O Brasil quer que sua COP, a primeira realizada na Amazônia, seja um sucesso. Seus diplomatas fazem os negociadores trabalhar dia e noite com a esperança – considerada otimista – de alcançar um primeiro consenso ainda nesta quarta-feira, quando está prevista novamente a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estou mais otimista hoje do que estava ontem”, disse Barbut sobre a hipótese de um acordo ambicioso.

Um esboço de compromisso, apresentado pela presidência brasileira da COP, segue em discussão.

O texto inclui opções contraditórias sobre a responsabilidade financeira dos países desenvolvidos, a eliminação dos combustíveis fósseis e medidas comerciais unilaterais.

Sobre o aumento ao financiamento dos países ricos aos mais pobres para sua adaptação, os europeus reiteraram, nesta quarta-feira, seu repúdio categórico: “Não contemplamos nenhum aumento no financiamento para a adaptação”, disse Darragh O’Brien, ministro irlandês do Meio Ambiente.

