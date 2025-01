‘Ainda Estou Aqui’ concorre a Melhor Filme de Língua Não Inglesa no Bafta

O filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’, com direção de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, foi indicado na categoria Melhor Filme de Língua Não Inglesa no Bafta, que anunciou suas indicações nesta quarta-feira (15).

Entre aplausos, lágrimas e aclamações, três milhões de brasileiros já assistiram nos cinemas a este longa sobre a ditadura militar (1964-1985), tornando-o o maior sucesso do cinema latino-americano em 2024.

“Ainda Estou Aqui”, que deu a Fernanda Torres o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama, mostra a luta de Eunice Paiva para esclarecer o desaparecimento do marido, o ex-deputado progressista Rubens Paiva, sequestrado pelos militares em 1971.

A cerimônia do Bafta geralmente é uma prévia do Oscar, que é entregue duas semanas depois em Los Angeles. A premiação do cinema britânico será realizada no dia 16 de fevereiro, em Londres.

– ‘Conclave’ e ‘Emilia Perez’ lideram indicações –

“Conclave”, dirigido pelo alemão Edward Berger, e “Emilia Perez”, pelo francês Jacques Audiard, lideram as indicações ao Bafta.

“Conclave” recebeu doze indicações, enquanto “Emilia Pérez”, onze.

“O Brutalista”, no qual Adrien Brody interpreta um arquiteto que sobreviveu ao Holocausto, foi indicado nove vezes.

As indicações anunciadas nesta quarta-feira confirmam o favoritismo de “Emilia Perez”, que conquistou quatro prêmios no Globo de Ouro.

O musical sobre a transição de gênero de um traficante mexicano, premiado em Cannes e exibido pela Netflix, foi indicado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme de Língua Não Inglesa, Melhor Diretor, para Jacques Audiard, Melhor Atriz, para a espanhola Karla Sofia Gascon, e Melhor Atriz Coadjuvante para a americana de origem dominicana Zoe Saldaña.

No ano passado, o sucesso de bilheteria “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, sobre o pai da bomba atômica, atropelou a concorrência. Mas este ano, “a corrida parece mais aberta e isso é muito emocionante”, disse Higgs.

“Kneecap”, um docudrama sobre um trio aventureiro da Irlanda do Norte que faz rap em galês, continua sendo um sucesso inesperado, recebendo seis indicações, incluindo Melhor Filme Britânico e Melhor Roteiro Original.

Os filmes musicais marcaram o ano de 2024, “porque o público encontra alegria, força expressiva e inventiva neles”, diz Anna Higgs.

– Demi Moore –

“Conclave”, que conta a história dos jogos de poder durante a eleição de um novo papa, também está indicado na categoria Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator, para o britânico Ralph Fiennes.

“Anora”, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, foi indicado sete vezes, assim como o musical “Wicked”.

Junto com “Conclave”, “Emilia Pérez”, “O Brutalista” e “Anora”, o quinteto de concorrentes ao prêmio de Melhor Filme é completado por “Um Completo Desconhecido”, um drama musical biográfico sobre Bob Dylan.

Demi Moore, que ganhou o Globo de Ouro por sua interpretação de uma ex-estrela de Hollywood em “A Substância”, foi indicada como Melhor Atriz. É acompanhada por Mikey Madison (Anora), Cynthia Erivo (Wicked), Marianne Jean-Baptiste (“Hard Truths”), Saoirse Ronan (“The Outrun”) e Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”).

Na categoria Melhor Ator, competem Adrien Brody (“O Brutalista”), Ralph Fiennes (“Conclave”), Timothée Chalamet (“Um Completo Desconhecido”), Colman Domingo (“Sing Sing”), Hugh Grant (“Herege”) e Sebastian Stan (“O Aprendiz”).

A diretora francesa Coralie Fargeat é a única mulher indicada na categoria Melhor Diretor por sua fábula feminista “A Substância”, categoria também disputada por Denis Villeneuve (“Duna: Parte 2”), Brady Corbet (“O Brutalista”) e Sean Baker (“Anora”), além de Edward Berger e Jacques Audiard.

“Estou muito feliz que não temos apenas o que normalmente são considerados ‘filmes para prêmios’, ou seja, dramas. Temos filmes de terror, ficção científica, musicais!”, disse Anna Higgs, presidente do Comitê do Bafta.

