‘Beetlejuice’ e estrelas de Hollywood na abertura do 81º Festival de Veneza

4 minutos

O 81º Festival de Cinema de Veneza começa, nesta quarta-feira (28), com a segunda parte de uma clássica comédia dos anos 80, “Beetlejuice” (Os Fantasmas se Divertem), de Tim Burton, um ótimo aperitivo para uma competição repleta de estrelas de Hollywood.

Com 21 filmes em competição, o festival volta a se confirmar como a vitrine ideal para grandes produções americanas a poucos meses da seleção para o Oscar.

Embora a competição seja dominada pelos Estados Unidos e pela Europa, destacam-se o primeiro longa-metragem em inglês do diretor espanhol Pedro Almodóvar (“The Room Next Door”) e duas produções da América Latina: “El Jockey” de Luis Ortega e “Ainda Estou Aqui” do brasileiro Walter Salles.

Na categoria documentários, a brasileira Petra Costa se destaca com “Apocalipse nos trópicos”, obra sobre a influência do evangelismo na vida política do país.

O festival sofreu o impacto das greves de Hollywood no ano passado, mas a vingança é importante: Angelina Jolie, Nicole Kidman, Brad Pitt, George Clooney, Antonio Banderas, Joaquin Phoenix e Lady Gaga, entre outros, foram convidados para o Lido.

Angelina Jolie se coloca a serviço do chileno Pablo Larraín, que assina uma nova biografia de Maria Callas.

– Faíscas –

O outdoor do festival começa com dois personagens de humor tenebroso: o fantasma maluco “Beetlejuice”, que trouxe a Tim Burton grande sucesso de crítica e bilheteria em 1988, e o “Coringa”, inimigo do Batman, interpretado novamente por Joaquin Phoenix sob as ordens de Todd Phillips, na disputa pelo Leão de Ouro.

“Beetlejuice” abre o festival às 19h00 locais (14h00 no horário de Brasília), fora de competição, com o mesmo elenco de quase 40 anos atrás, liderado por Michael Keaton, de 72 anos, no papel de um fantasma que, quando convocado, causa desastres em uma mansão.

Ao lado de Keaton e Winona Rider aparece Jenna Ortega, atriz que já interpretou papéis “góticos” sob o comando de Tim Burton, como na série “Wandinha”, da Netflix.

“Joker: Folie à deux” (Coringa: Delírio a Dois), é outra das grandes produções de Hollywood no Lido.

A megastar Lady Gaga interpreta Harley Quinn, a namorada (também perturbada) do “Coringa” Phoenix, um duelo interpretativo que promete faíscas.

Tod Phillips ganhou um Leão de Ouro com o Coringa há cinco anos.

– Cinema de mulheres poderosas –

Almodóvar filmou “The Room Next Door” no interior do estado de Nova York, depois de dois curtas-metragens anteriores em inglês e anos de dúvidas e convites tentadores de Hollywood.

O filme, um drama repleto de diálogos no mais puro estilo almodovariano, narra a amizade entre duas mulheres, Julianne Moore e Tilda Swinton, no crepúsculo de suas vidas.

Almodóvar já ganhou o prêmio de melhor roteiro da Mostra em 1988 com “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”.

Por sua vez, Nicole Kidman protagoniza uma tórrida história de amor com “Babygirl”, em competição, dirigida por Halina Reijn, com Harris Dickinson e Antonio Banderas.

O festival entra em uma disputa aberta com o maior festival do mundo, Cannes, para atrair estrelas e produções, e nesta ocasião aposta mais uma vez nas séries televisivas, formato que conquistou definitivamente o mundo do entretenimento.

Com Cannes, “fazemos o mesmo trabalho (…), certamente com um pouco de concorrência saudável, mas é justo que seja assim, é inevitável”, explicou à AFP o diretor do Festival de Veneza, Alberto Barbera.

O mexicano Alfonso Cuarón apresenta “Disclaimer”, uma série com Cate Blanchett como protagonista. O espanhol Rodrigo Sorogoyen assina “Los Años Nuevos”, uma história de amor que se desenrola ao longo de uma década inteira.

