‘Domo de calor’ sobre a Europa castiga Reino Unido, Irlanda, França e Espanha

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Os meteorologistas na Europa alertaram nesta terça-feira (26) para um período de calor excepcional, com temperaturas recorde impulsionadas por um “domo de calor” que deixa os termômetros muito acima da média para o final de maio em todo o continente.

Na segunda-feira, a França teve o dia mais quente de maio desde o início dos registros, segundo a agência meteorológica nacional, e o Reino Unido também registrou máximas sem precedentes.

Em meio ao fenômeno que castiga várias nações, o governo da França vinculou “direta ou indiretamente” sete mortes, incluindo “pelo menos cinco por afogamento”, à onda de calor dos últimos dias no país.

Um “domo de calor” de ar quente procedente do norte da África, preso sob um sistema de altas pressões sobre o oeste da Europa, está por trás das temperaturas elevadas, que normalmente são observadas apenas durante o verão (hemisfério norte), que começa em 21 de junho.

O fenômeno provocou a imposição de restrições ao trabalho ao ar livre em partes da Itália, as praias do sudoeste da França ficaram lotadas antes do habitual e agricultores relataram colheitas antecipadas, já que as temperaturas superaram os 30 graus Celsius em toda a região.

Na Espanha, as temperaturas devem atingir o pico no fim desta semana, a 38ºC.

No Reino Unido, a agência meteorológica Met Office informou que a segunda-feira foi o dia de maio mais quente desde o início dos registros, com temperaturas que alcançaram 34,8ºC em Kew Gardens, ao sudoeste de Londres.

“Este calor seria excepcional no Reino Unido mesmo em pleno verão, e mais ainda em maio”, destacou a agência no X. As temperaturas nesta época do ano geralmente ficam ao redor de 17 ou 18ºC nesta área.

Em todos os países afetados, incluindo a Irlanda, os respectivos serviços de meteorologia preveem uma queda das temperaturas até o fim de semana.

Cientistas apontam que a mudança climática provocada pelo ser humano está intensificando fenômenos meteorológicos extremos, como ondas de calor, secas e inundações, o que resulta em recordes de temperatura superados com mais frequência.

Greg Dewhurst, meteorologista do Met Office, declarou à AFP que o aumento das temperaturas extremas é “uma boa indicação da mudança climática em ação” e que é mais provável que isso vire “o novo normal”.

Na semana passada, conselheiros para a questão climática alertaram o governo britânico que o país “foi construído para um clima que já não existe” e recomendaram a adaptação de infraestruturas como escolas e hospitais a um planeta em processo de aquecimento.

– Alerta para onda de calor –

Do outro lado do Canal da Mancha, a agência meteorológica Météo-France afirmou que, em toda a França, “a segunda-feira foi o dia mais quente já registrado no mês de maio desde o início das medições”.

A agência prevê máximas de entre 33°C e 36°C em algumas regiões. O episódio provavelmente vai prosseguir até pelo menos o fim da semana.

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, convocou uma reunião para quinta-feira, na qual pretende revisar os preparativos do governo diante da onda de calor.

Em Paris, o calor supera 30ºC desde sábado e, na segunda-feira, os fãs de tênis sofreram em Roland-Garros.

No domingo, um homem morreu durante uma corrida de 10 quilômetros em Paris, informaram os serviços de proteção civil, enquanto outras 10 pessoas foram hospitalizadas em estado crítico após uma corrida no subúrbio de Maisons-Alfort, nos arredores da capital.

O calor não dá trégua quando o sol se põe e, no sudoeste da Espanha, são esperadas “noites tropicais generalizadas” a partir de quarta-feira, com temperaturas que devem ficar entre 36ºC e 38ºC entre quarta e sexta-feira.

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