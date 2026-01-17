‘Escolhemos o comércio justo em vez das tarifas’, diz chefe da UE sobre acordo com Mercosul

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou, neste sábado (17), que a União Europeia e o Mercosul escolhem “o comércio justo em vez das tarifas” em declarações prévias à assinatura histórica, em Assunção, de um acordo bilateral de livre comércio.

“Escolhemos uma parceria produtiva e de longo prazo em vez do isolamento e, acima de tudo, pretendemos oferecer benefícios reais e tangíveis” aos cidadãos, afirmou.

O presidente paraguaio, Santiago Peña, anfitrião da cerimônia, elogiou, por sua vez, que os dois blocos tenham escolhido “o caminho do diálogo” e “a cooperação”, após negociações que se estenderam por mais de 25 anos.

Adotando o mesmo tom, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse que o acordo que põe em marcha uma das maiores zonas de livre comércio do mundo “é uma aposta decidida na abertura, no intercâmbio, na cooperação frente ao isolamento, ao militarismo e ao uso do comércio como arma geopolítica”.

O acordo, negociado desde 1999 entre a UE e os membros fundadores do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), cria um mercado que representa 30% do PBI mundial e abriga mais de 700 milhões de consumidores.

O tratado UE-Mercosul elimina tarifas aduaneiras a mais de 90% do comércio bilateral e favorece as exportações de automóveis, maquinário, vinhos e bebidas destiladas europeias para os pioneiros do Mercosul. Em troca, facilita a entrada na Europa de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos.

A assinatura do acordo ocorre em meio às incertezas mundiais com as políticas protecionistas e as ameaças tarifárias do presidente americano, Donald Trump, e protestos em muitos países da União Europeia contra o tratado.

