‘Forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições’, diz Lula na ONU

2 minutos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente, na Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira (23), as “forças antidemocráticas” que atacam as instituições e afirmou que o Brasil enviou um recado aos “candidatos autocratas” ao condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista.

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentar se manter no poder após perder as eleições para Lula em 2022.

O governo do presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas comerciais a produtos do Brasil e sanções a várias autoridades brasileiras para pressionar a favor de seu aliado Bolsonaro.

“Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades”, declarou Lula em seu discurso na Assembleia Geral da ONU.

Lula (PT), de 79 anos, provável candidato à reeleição em 2026, defendeu o julgamento de Bolsonaro.

“O Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis”, afirmou.

Na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, por sua campanha em Washington para que o governo de Trump pressionasse a justiça brasileira a decidir a favor de seu pai.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, prometeu, na semana passada, aplicar novas medidas contra o Brasil após a condenação de Bolsonaro e de sete de seus ex-colaboradores.

O Departamento do Tesouro anunciou, na segunda-feira, a revogação do visto da esposa do ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento de Bolsonaro no STF e considerado um “ditador” pelos bolsonaristas.

Também congelou os ativos de uma empresa ligada à sua família. O visto do próprio Moraes já havia sido revogado anteriormente.

Rubio acusou Moraes de “autorizar detenções preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão”.

Em prisão domiciliar preventiva desde agosto, Bolsonaro espera que o tribunal resolva eventuais recursos das defesas para que sua condenação seja efetivada.

Trump impôs tarifas punitivas sobre vários produtos brasileiros desde 6 de agosto, sob o argumento de que existe uma “caça às bruxas” contra Bolsonaro, seu aliado.

